Шахтар у четвер, 5 серпня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти німецького Вольфсбурга. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олівера Гласнера. На перемогу Вольфсбурга приймають ставки з коефіцієнтом 2.50. Успіх українського клубу оцінюють в 2.50. Нічийний результат зустрічі — 3.60.

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Також букмекери оцінили потенційну ймовірність проходу гірників та вовків до стадії 1/4 фіналу турніру. На Шахтар дають коефіцієнт 1.31, тоді як на прохід Вольфсбурга до наступної стадії – 3.65.

В отличном настроении! «Шахтер» готовится к неделе Лиги Европы и ответному матчу с «Вольфсбургом».#ШахтерВольфсбург https://t.co/z7ECm1DsA1 pic.twitter.com/aIeZECj82Q — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 2, 2020

Спершу матч-відповідь команд мав відбутися 19 березня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст, але через ситуації з пандемією коронавірусу турнір гру перенесли на 5 серпня у Києві.

У першому матчі на Фольксваген Арена у Вольфсбургу гірники здобули перемогу з рахунком 2:1. За Шахтар голами відзначилися Жуніор Мораес та Маркос Антоніо, а єдиний м’яч у сітку воріт донецького клубу забив Джон Брукс.

Фото: FC Shakhtar, VfL Wolfsburg