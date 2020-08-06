Футбольний клуб Рома оголосив про досягнення угоди з компанією The Friedkin Group щодо продажі команди. Новим власником вовків став американський бізнесмен та мільярдер Ден Фрідкін.

The Friedkin Group заплатить за право володіти Ромою €591 млн, хоча до пандемії Палотта хотів виручити понад €700 млн, але ціна на клуб впала до €475 млн. Ще до спалаху коронавірусної інфекції з’являлася інформація, що компанія The Friedkin Group може заплатити близько €800 млн.

— Я щасливий підтвердити, що ми досягнули угоди з The Friedkin Group щодо продажу ФК Рома. Ми підписали контракт у середу ввечері і найближчими днями працюватимемо разом, щоб завершити формальний та юридичний процеси, в результаті якого клуб перейде із рук в руки. Я впевнений, що Ден та Раян Фрідкіни стануть прекрасними майбутніми власниками Роми, – сказав Палотта.

За угодою Ден Фрідкін отримає 86,6% акцій ФК Роми. Очікується, що переказ коштів буде здійснений до кінця серпня.

Хто такий Ден Фрідкін?

Ден Фрідкін є власником компанії The Friedkin Group та її дочірньої компанії Gulf States Toyota Distributors, яку заснував його батько Томас Хойт Фрідкін. Дочірня компанія Фрідкіна має ексклюзивні права на дистрибуцію автомобілів Toyota у Техасі, Арканзасі, Луїзіані, Міссісіпі та Оклахомі.

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Фрідкін також є інвестором у фірмі Auberge Resorts, яка керує елітним готельним бізнесом у Аспені та Кабо-Сан-Лукасі.

У 2017 році його кіностудія зняла фільм Всі гроші світу, а режисером стрічки виступив Рідлі Скотт. У 2019 році Фрідкін сам зрежисував свій дебютний фільм Lyrebird, який став учасником кінофестивалю Telluride у 2019 році.

За даними Forbes, його статки оцінюються у $4,1 млрд.

Збитки ФК Рома за дев’ять місяців

За дев’ять місяців фінансового року-2019/20 збитки римського клубу склали €126,4 млн. За минулий рік аналогічний показник склав €29,5 млн. Станом на липень чиста заборгованість Роми оцінюється у €278,5 млн.

Такий різкий ріст збитків клубу пов’язаний із пандемією, а також з тим, що за підсумками минулого сезону римляни не змогли пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів. Також клуб не зміг отримати коштів від продажу футболістів та реалізації квитків на домашні ігри.

Джерело: AS Roma