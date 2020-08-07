У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА туринський Ювентус зіграє з французьким Ліоном. Матч відбудеться 7 серпня у Турині на стадіоні Альянц.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5. Интернет і на російському телеканалі Матч! Футбол 1.

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Усі матчі поточного розіграшу, що поновилися у серпні, відбудуться без вболівальників на трибунах. Спершу друга гра у цій парі мала відбутися 17 березня, але пандемія внесла свої корективи і гру перенесли на п’ять місяців.

Починаючи зі стадії 1/4 фіналу турнір дограють у форматі Фіналу восьми у Португалії з фіналом у Лісабоні на Ештадіу Да Луж 23 серпня.

Нині відомо про чотирьох учасників чвертьфіналу: Аталанта – ПСЖ та РБ Лейпциг – Атлетіко. Переможець пари Ювентус – Ліон за вихід до півфіналу Ліги чемпіонів посперечається з переможцем дуету Манчестер Сіті – Реал Мадрид, який відбудеться у Манчестері 7 серпня.

На думку букмекерів, найбільше шансів пройти далі має французька команда, хоча фаворитом матчу Ювентус – Ліон називають підопічних Мауріціо Саррі.