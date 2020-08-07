Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко уклав шлюб зі своєю дівчиною Владою Седан.

Про це обраниця українського хавбека повідомила та своєму YouTube-каналі та у соцмережах.

— Це мій канал Влада Седан, але я вже – Влада Зінченко. Чотири місяці тому я стала дружиною, а Зінченко вже соррі, але вже не холостяк. Трапилося це 12 березня. Скажу відразу, ми планували зовсім іншу дату, але карантин і тут встиг внести свої корективи. До нас мали приїхати наші батьки, близькі, але вони не встигли цього зробити. Мама Сашка встигла прилетіти в останній момент в Лондон. Ось так, утрьох, скромною компанією, ми поїхали та скромно розписалися, – розповіла Влада.

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Також Влада поділилася відео з церемонії одруження у Посольстві України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Також Влада розповіла, що святкування весілля пари відбудеться 24 серпня у Києві. Також новоспечена дружина футболіста поділилася у соцмережі Instagram світлиною після розпису.

View this post on Instagram A post shared by Vlada (@v.lada_sedan) on Aug 6, 2020 at 1:08pm PDT

Олександр Зінченко зробив пропозицію своїй дівчині у жовтні 2019 року на стадіоні НСК Олімпійський у Києві, а про стосунки футболіста з Владою Седан стало відомо у червні минулого року.

Фото: v.lada_sedan