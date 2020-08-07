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Футболіст збірної України Зінченко одружився із Владою Седан

Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко уклав шлюб зі своєю дівчиною Владою Седан.

Про це обраниця українського хавбека повідомила та своєму YouTube-каналі та у соцмережах.

— Це мій канал Влада Седан, але я вже – Влада Зінченко. Чотири місяці тому я стала дружиною, а Зінченко вже соррі, але вже не холостяк. Трапилося це 12 березня. Скажу відразу, ми планували зовсім іншу дату, але карантин і тут встиг внести свої корективи. До нас мали приїхати наші батьки, близькі, але вони не встигли цього зробити. Мама Сашка встигла прилетіти в останній момент в Лондон. Ось так, утрьох, скромною компанією, ми поїхали та скромно розписалися, – розповіла Влада.

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Також Влада поділилася відео з церемонії одруження у Посольстві України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Також Влада розповіла, що святкування весілля пари відбудеться 24 серпня у Києві. Також новоспечена дружина футболіста поділилася у соцмережі Instagram світлиною після розпису.

 

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A post shared by Vlada (@v.lada_sedan) on

Олександр Зінченко зробив пропозицію своїй дівчині у жовтні 2019 року на стадіоні НСК Олімпійський у Києві, а про стосунки футболіста з Владою Седан стало відомо у червні минулого року.

Фото: v.lada_sedan

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