9 серпня відбудеться п’ятий етап Формули-1 — Гран-прі 70-річчя. Як і тиждень тому, перегони пройдуть на автодромі Сільверстоун у графстві Нортгемптоншир. Це другий із двох етапів поспіль та 56-й Гран-прі за всю історію королівських перегонів, який відбудеться на трасі у Сільверстоуні.

У поточному сезоні це вже вдруге Формула-1 проведе перегони на одній і тій же трасі поспіль.

На Гран-прі Великої Британії, який відбувся минулого вікенду, перемогу прогнозовано здобув пілот Mercedes Льюїс Гемілтон, другим фінішу дістався Макс Ферстаппен із Red Bull, а трійку лідерів замкнув гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Однією з проблем минулого етапу стали проколоті шини на колесах болідів трьох пілотів. Спершу покришка вибухнула у Вальттері Боттас, потім з цією проблемою зіткнувся Карлос Сайнс та найбільше дісталося Гемілтону, який лідирував всю дистанцію, але на останньому колі ледь не втратив перемогу, фінішувавши на трьох колесах.

Офіційний постачальник шин Pirreli провів розслідування ситуації та заявив, що причиною проколів шин стала дуже тривала експлуатація шин.

Чого очікувати від Гран-прі 70-річчя?

Саме на цьому етапі Ф-1 офіційно відсвяткує 70-річчя з моменту заснування королівських перегонів.

Попередніх чотирьох етапів було достатньо, щоб назвати Льюїса Гемілтона головним претендентом на перемогу у чемпіонаті. Британець вже відірвався від найближчого переслідувача, свого партнера по команді Боттаса на 30 очок. Ферстаппен, який йде третім, має у своєму активі 52 пункти.

View this post on Instagram A post shared by Mercedes-AMG F1 (@mercedesamgf1) on Aug 2, 2020 at 7:47am PDT

Решта пілотів забагато програють німецькій конюшні у швидкості, щоб розраховувати на боротьбу з Гемілтоном. Тому саме Боттас та Ферстаппен можуть трохи помріяти про титул. Тим більше, що на ці перегони Honda вирішила замінити силові установки на болідах пілотів Red Bull Макса Ферстаппена та Александра Албона.

Щодо Ferrari, то бос стайні Джон Елканн ще перед четвертим етапом заявив, що команда не чекає великих перемог до 2022 року. Втім, конюшня змінила концепцію болідів своїх пілотів, і Шарлю Леклеру це пішло на користь. У кваліфікації в Сільверстоуні монегаск програв Ферстаппену лише одну десяту, а під час перегонів, хоч і не зумів наздогнати биків, але був помітно швидшим за інших.

View this post on Instagram A post shared by Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari) on Aug 6, 2020 at 7:45am PDT

Другу гонку поспіль за Racing Point виступить Ніко Хюлькенберг. Напередодні тест Серхіо Переса знову показав позитивний результат, тому мексиканець продовжує перебувати на карантині.

Проколоті шини Pirelli стали головною темою для обговорення після четвертого етапу. Тому на Гран-прі 70-річчя Ф-1 інший набір складів. Шини будуть м’якшими, тому слід очікувати чимало піт-стопів.

Де дивитися Гран-прі 70-річчя

Четверту гонку сезону-2020 шанувальники Формули-1 зможуть подивитися на телеканалі Setanta Sports+ о 16.05 за київським часом. Також гонка буде доступна у записі на каналі Setanta Sport о 23.30. У прямому ефірі гонку покаже і російський канал Матч ТВ.

У п’ятницю у команд заплановані дві практики, а у суботу відбудеться третій вільний заїзд та кваліфікація.