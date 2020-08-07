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Манчестер Сіті — Реал Мадрид: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті у п’ятницю, 7 серпня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Хосепа Гвардіоли на стадіоні Етіхад у Манчестері зіграють проти мадридського Реалу. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є підопічні Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.69. Успіх іспанського клубу оцінюють в 4.70. Нічийний результат зустрічі — 4.30.

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Також на прохід англійського клубу до чвертьфіналу турніру дають коефіцієнт 1.14, тоді як шанси підопічних Зінедіна Зідана, після домашньої поразки на Сантьяго Бернабеу у Мадриді у першому матчі, оцінюються в 6.30.

Для Реала та Манчестер Сіті зустріч на Етіхад стане восьмою в історії. Вперше команди зустрілися у сезоні-2012/13 на стадії групового етапу Ліги чемпіонів.

Переможець цієї пари у наступній стадії зустрінеться з переможцем дуету Ліон – Ювентус (1:0), який визначиться у п’ятницю, 7 серпня.

Нині чотири команди вже гарантували собі місце у Фіналі восьми Ліги чемпіонів: Аталанта зустрінеться з ПСЖ, а РБ Лейпциг посперечається за вихід з Атлетіко.

Фото: Dreamstime

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