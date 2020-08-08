Каталонська Барселона у суботу, 8 серпня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Кіке Сетьєна на стадіоні Камп Ноу у Барселоні зіграють проти італійського Наполі. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є підопічні Сетьєна. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.64. Успіх італійського клубу оцінюють в 5.50. Нічийний результат зустрічі — 4.10.

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Також на прохід іспанського клубу до чвертьфіналу турніру дають коефіцієнт 1.35, тоді як шанси підопічних Дженнаро Гаттузо, після нічиєї на Сан-Паоло у Неаполі у першому матчі, оцінюються в 3.40.

Для Барселони та Наполі зустріч на Камп Ноу стане сьомою в історії. Вперше команди зустрілися у 2014 році в рамках товариського матчу. Тоді мінімальну перемогу з рахунком 1:0 святкували неаполітанці.

Переможець цієї пари у наступній стадії зустрінеться з переможцем дуету Челсі – Баварія (0:3), який визначиться у суботу, 8 серпня.