Мюнхенська Баварія у суботу, 8 серпня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Ганса-Дітер Фліка на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені зіграють проти лондонського Челсі. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є підопічні Фліка. На перемогу Баварії приймають ставки з коефіцієнтом 1.39. Успіх англійського клубу оцінюють в 7.60. Нічийний результат зустрічі — 5.50.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Цікаво, що на прохід німецького клубу до чвертьфіналу ставки не приймають, тоді як на Челсі можна ризикнути та поставити на коефіцієнт 40.0 після розгромної домашньої поразки на Стемфорд Брідж у першому матчі.

Для Баварії та Челсі зустріч на Альянц-Арені стане сьомою в історії. Вперше команди зустрілися у сезоні-2004/05 на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Переможець цієї пари у наступній стадії зустрінеться з переможцем дуету Барселона – Наполі (1:1), який визначиться у суботу, 8 серпня.