PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Манчестер Сіті вибив Реал Мадрид із Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті – Реал Мадрид 2:1 (4:2)

Манчестер Сіті: Едерсон, Канселу, Ляпорт, Фернандіньо, Волкер, Гюндоган, Родрі (Отаменді, 89), Де Брюйне, Стерлінг (Сілва, 81) Габріель Жезус, Фоден (Сілва Б., 68).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Лукас, 83), Мілітао, Варан, Менді, Кроос, Каземіро, Модрич (Валверде, 83), Родріго (Асенсіо, 61), Бензема, Азар (Йович, 83).

Голи: Стерлінг, 9 Габріель Жезус, 68 — Бензема, 28

Манчестер Сіті приймав мадридський Реал в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20. Зустріч пройшла у Манчестері на стадіоні Етіхад та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

 

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка