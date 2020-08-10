У матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2019/20 донецький Шахтар зустрінеться зі швейцарським Базелем. Зустріч відбудеться 11 серпня у Гельзенкірхені на стадіоні Фельтінс-Арена.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та ВоляTV. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російських телеканалах Матч! ТВ і Матч! Футбол 2.

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У повторі гру можна буде подивитися 12 серпня о 4.00 та о 17.00 на каналі Футбол 2, а також на Футбол 1 об 11.00.

Відзначимо, що переможець матчу визначиться за підсумками однієї зустрічі. Переможець пари отримає путівку 1/2 фіналу, де зустрінеться з міланським Інтером або леверкузенським Байєром. Фінал Ліги Європи-2020 відбудеться у Кельні 21 серпня.

У попередньому раунді Шахтар у двох матчах здолав німецький Вольфсбург із загальним рахунком 5:1, а Базель декласував іншу німецьку команду Айнтрахт (3:0, 1:0).