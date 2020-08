П’ятий етап Формули-1 Гран-прі 70-річчя виграв пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен. Подіум з нідерландським гонщиком розділили два пілоти Mercedes Льюїс Гемілтон та Валттері Боттас.

Після церемонії нагородження на автодромі у Сільверстоуні стався досить дотепний інцидент. Гемілтон взяв чемпіонський кубок Ферстаппена та покинув церемонію.

Need a hand with your luggage, @Max33Verstappen? #F170 #F1 pic.twitter.com/x0f2S0IA72

— Formula 1 (@F1) August 9, 2020