П’ятий етап Формули-1 Гран-прі 70-річчя виграв пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен. Подіум з нідерландським гонщиком розділили два пілоти Mercedes Льюїс Гемілтон та Валттері Боттас.

Після церемонії нагородження на автодромі у Сільверстоуні стався досить дотепний інцидент. Гемілтон взяв чемпіонський кубок Ферстаппена та покинув церемонію.

— Старі звички помирають важко, – пожартували у прес-службі Формули-1 на витівку Гемілтона.

Також у Формулі-1 додали, що британець не помилився, а просто хотів допомогти своєму опоненти донести кубок, поки той спілкувався з інженером.

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Льюїс Гемілтон лідирує в особистому заліку Формули-1 після п’яти проведених етапів. В активі британського гонщика 107 очок. Найближчий переслідувач Макс Ферстаппен має 77 пунктів, а замикає трійку лідерів Валттері Боттас (73).

На четверту сходинку особистого заліку піднявся пілот Ferrari Шарль Леклер (45), а на п’яте місце опустився Ландо Норріс (38) із McLaren.

У Кубку конструкторів беззаперечне лідерство у Mercedes – 180 очок. Другим йде Red Bull (113), а трійку замикає стайня Ferrari (55).