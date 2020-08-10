Півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванисеня захворів на коронавірус. Футболіст відчув погіршення стану здоров’я 6 серпня та пройшов ПЛР-тест, який показав позитивний результат.

— Нині Дмитро Іванисеня знаходиться на двотижневій самоізоляції. Самопочуття у гравця хороше. Сам футболіст скаржиться лише на відсутність смаку та нюху. Дмитро перебуває під постійним наглядом лікаря команди, – йдеться у повідомленні на сайті луганського клубу.

Також зазначається, що згодом спортсмену проведуть повторний тест на Covid-19.

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7 серпня команда призупинила тренувальний процес і вирішила відправити команду на самоізоляцію. Команда у повному складі вчора здала додаткове ПЛР-тестування – усі тести були негативні.

10 серпня команда Зоря поновила тренувальний процес, а 11 серпня у команди запланований спаринг з Дніпром-1.

Коронавірус у Динамо Київ

У стані віце-чемпіона чемпіонату України виявили коронавірус. Позитивні результати показали тести Назарія Русина та Романа Вантуха. У решти футболістів Динамо, яким екстрено зробили ПЛР-тести, Covid-19 не виявили.

Джерело: ФК Зоря