Донецький Шахтар зранку, 10 серпня, взяв курс до Німеччини на матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти швейцарського Базеля. Зустріч запланована на 11 серпня у Гельзенкірхені на стадіоні Фельтінс-Арена.

Наставник гірників Луїш Каштру взяв на гру проти швейцарців 26 футболістів.

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Через травми коліна чвертьфінальну гру Шахтаря пропускають Ісмаїлі та Максим Малишев. Також не зіграє грузинський захисник Давид Хочолава, який у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького Вольфсбурга заробив червону картку

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін;

Захисники: Кривцов, Матвієнко, Вітао, Бондар, Додо;

Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Дентіньо, Маркос Антоніо, Тете, Коноплянка, Фернандо, Піхальонок, Болбат, Соломон, Коваленко, Сіпріано, Майкон, Алан Патрік;

Форварди: Мораес, Сікан.

Переможець цього протистояння на стадії 1/2 фіналу посперечається за вихід до фіналу з міланським Інтером або леверкузенським Байєром.

Як Шахтар пройшов Вольфсбург

На стадії 1/8 фіналу гірникам за підсумками жеребу у суперники дістався німецький Вольфсбург. У першому матчі команд, який відбувся ще 12 березня у Вольфсбургу, перемогу святкували підопічні Луїша Каштру – 2:1.

Друга зустріч команд після тривалої паузи через пандемію коронавірусу завершилася розгромною перемогою донецької команди. Шахтар на останніх хвилинах зустрічі вколотив Вольфсбургу три м’ячі без відповіді.

Фото: ФК Шахтар

Джерело: ФК Шахтар