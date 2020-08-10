Донецький Шахтар зранку, 10 серпня, взяв курс до Німеччини на матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти швейцарського Базеля. Зустріч запланована на 11 серпня у Гельзенкірхені на стадіоні Фельтінс-Арена.
Наставник гірників Луїш Каштру взяв на гру проти швейцарців 26 футболістів.
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Через травми коліна чвертьфінальну гру Шахтаря пропускають Ісмаїлі та Максим Малишев. Також не зіграє грузинський захисник Давид Хочолава, який у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького Вольфсбурга заробив червону картку
Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін;
Захисники: Кривцов, Матвієнко, Вітао, Бондар, Додо;
Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Дентіньо, Маркос Антоніо, Тете, Коноплянка, Фернандо, Піхальонок, Болбат, Соломон, Коваленко, Сіпріано, Майкон, Алан Патрік;
Форварди: Мораес, Сікан.
Команда на пути в Германию! @EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/hVl6gKVOzW
— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 10, 2020
Переможець цього протистояння на стадії 1/2 фіналу посперечається за вихід до фіналу з міланським Інтером або леверкузенським Байєром.
Як Шахтар пройшов Вольфсбург
На стадії 1/8 фіналу гірникам за підсумками жеребу у суперники дістався німецький Вольфсбург. У першому матчі команд, який відбувся ще 12 березня у Вольфсбургу, перемогу святкували підопічні Луїша Каштру – 2:1.
Друга зустріч команд після тривалої паузи через пандемію коронавірусу завершилася розгромною перемогою донецької команди. Шахтар на останніх хвилинах зустрічі вколотив Вольфсбургу три м’ячі без відповіді.
Фото: ФК Шахтар
Джерело: ФК Шахтар