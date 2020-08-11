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Факти / Спорт

Два гравці Атлетіко захворіли на Covid-19 і пропустять матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Двоє футболістів мадридського Атлетіко захворіли на коронавірус. Позитивні тести на наявність вірусу здали гравці основної команди Анхель Корреа та Шіме Врсалько.

У решти футболістів, тренерського штабу та персоналу результати негативні. Після того, як у футболістів виявили вірус, ПЛР-тести здали також їхні родичі, котрі з ними проживають – у всіх результати негативні.

Щоб покласти край спекуляціям та домислам у пресі, матрацники вирішили розкрити імена інфікованих гравців. Нині вони перебувають на самоізоляції, а захворювання у гравців проходить безсимптомно.

У медслужбі Атлетіко заявили, що лікарі контролюватимуть перебіг захворювання обох гравців.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

До Лісабону на матч 1/4 фіналу проти німецького РБ Лейпциг вирушив 21 футболіст першої команди та ще гравці академії Атлетіко Алекс Дос Сантос, Ману Санчес, Рікельме та Тоні Мойя.

Матч Атлетіко – РБ Лейпциг відбудеться 11 серпня у Лісабоні на стадіоні Ештадіу да Луж о 22.00. Цікаво, що у попередньому раунді Атлетіко вибив чинного чемпіона турніру англійський Ліверпуль, а Лейпциг виявився сильнішим за минулорічного фіналіста ЛЧ – лондонського Тоттенгема.

Коронавірус у луганській Зорі

Півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванисеня захворів на коронавірус. Футболіст відчув погіршення стану здоров’я 6 серпня та пройшов ПЛР-тест, який показав позитивний результат.

Команда на три дні зупинила тренувальний процес та пішла на самоізоляцію.

Джерело: Atletico de Madrid

Фото: Dreamstime

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