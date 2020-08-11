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Факти / Спорт

Робін ван Персі назвав Шахтар серед фаворитів Ліги Європи

Колишній футболіст збірної Нідерландів, англійських команд Манчестер Юнайтед та Арсеналу Робін ван Персі визначився зі своїми фаворитами у поточному розіграші Ліги Європи-2019/20.

На думку 37-річного екс-футболіста найбільше шансів підняти трофей турніру мають три команди.

— Інтер серед фаворитів Ліги Європи. Ромелу Лукаку демонструє дуже хорошу результативність і вже забив 20 м’ячів. Також я б назвав фаворитами Манчестер Юнайтед та Шахтар Донецьк –  з цими командами завжди важко грати, – сказав ван Персі у коментарі італійському виданню Gazzetta.it.

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Ван Персі завершив професійну кар’єру гравця у 2017 році. Останнім його клубом став нідерландський Феєнорд, у якому він починав свою кар’єру футболіста.

Шанси Шахтаря у матчі з Базелем

Манчестер Юнайтед та Інтер вже забезпечили собі участь у півфіналі Ліги Європи, тоді як гірникам ще потрібно вибороти путівку до 1/2 фіналу у грі зі швейцарським Базелем.

Підопічні Луїша Каштру є фаворитами протистояння з червоно-синіми. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.88. Успіх швейцарського клубу оцінюють в 4.10. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.85.

Гра відбудеться 11 серпня у Гельзенкірхені на стадіоні місцевого клубу Шальке – Фельтінс-Арена.

Джерело: Tuttomercatoweb

Фото: Dreamstime

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