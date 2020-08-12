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Факти / Спорт

Аталанта — ПСЖ: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Аталанта у середу, 12 серпня, проведе матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Джан П’єро Гасперіні на стадіоні Эштадіу да Луж у Лісабоні зіграють проти французького ПСЖ. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Томаса Тухеля. На перемогу ПСЖ приймають ставки з коефіцієнтом 1.91. Успіх італійського клубу оцінюють в 3.65. Нічийний результат зустрічі в основний час — 4.20.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Також букмекери оцінили потенційну ймовірність проходу бергамасків та парижан до стадії 1/2 фіналу турніру. На Аталанту дають коефіцієнт 2.70, тоді як на прохід ПСЖ до наступної стадії – 1.50.

Варто відзначити, що матчі зі стадії 1/4 фіналу турніру відбуваються у форматі одного матчу.

Цікаво, що Аталанта раніше ніколи не програвала клубам із Франції, а ПСЖ виграв у італійських клубів двічі. Востаннє парижани святкували перемогу ще у березні 1996 року. Клуб із Бергамо втретє у своїй історії зіграє на стадії 1/4 фіналу єврокубків і вперше за 29 років.

Фото: Dreamstime

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