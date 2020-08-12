Іспанський клуб Атлетік із Більбао повідомив, що футболісти, тренерський штаб та персонал, який працює з першою командою, у вівторок здали ПЛР-тести та тести на антитіла перед стартом підготовки до нового сезону.
Серед результатів тестів – відразу шість показали позитивні результати. Їх відправили на самоізоляцію. Наступного тижня особи, у яких підтвердився вірус здадуть повторні тести. Про випадки інфікування клуб повідомив у компетентні органи охорони здоров’я Іспанії.
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Одним з інфікованих футболістів став 26-річний форвард Іньякі Вільямс. Гравець червоно-білих повідомив у себе в Instagram, що хвороба проходить безсимптомно.
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Решта гравців продовжують підготовку до нового сезону. Раніше про випадки інфікування Covid-19 стало відомо у мадридському Реалі, Бетісі, Валенсії, Гранаді та каталонській Барселоні.
За підсумками сезону-2019/20 Атлетік посів одинадцяту сходинку у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 51 очко. Чемпіоном Іспанії став мадридський Реал (87), який випередив Барселону на п’ять пунктів.
Фото: Athletic Bilbao
Джерело: Athletic Bilbao