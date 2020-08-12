Огляд швейцарської преси після матчу Шахтар – Базель

Швейцарська преса після чвертьфінального матчу Ліги Європи, у якому Шахтар розгромив Базель з рахунком 4:1 відзначають, що червоно-сині не змогли впоратися з атаками бразильців суперника, який був на голову сильніше.

Факти ICTV зібрали огляд швейцарських ЗМІ після матчу Шахтар – Базель.

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Мляві футболісти Базеля явно програли Шахтарю

20 minuten

Базель попрощався із Лігою Європи поразкою від Шахтаря 4:1. У турнірі Базель не пропускав м’ячів близько 470 хвилин, але все завершилося у Гельзенкірхені, коли команда пропустила від Шахтаря вже на 2-й хвилині. Червоно-сині не змогли оговтатися від раннього пропущеного м’яча, і зрештую розгромно програли.

Українська команда раз за разом з легкістю долала півзахист суперника і насідала на ворота Базеля.

Остаточно поховав надії Базеля пенальті на 75-й хвилині, який реалізував Алан Патрік. У доданий час Ван Вольфсвінкель все ж забив втішний гол.

Шахтар не під силу Базелю

Blick

Мріям про півфінал для Базеля настав кінець. Вже на 90-й секунді Шахтар вийшов вперед після дивного рішення голкіпера Ніколича, який вирішив не вибивати кулаками м’яч, а нирнув у порожнечу.

Якщо ви думали, що Шахтар після забитого голу буде лише оборонятися, ви забули про сильних бразильських хавбеків гірників – Маркоса Антоніо, Тайсона, Алана Патріка та Мораеса. І вже через 20 хвилин рахунок на табло подвоївся.

Видання зосереджує увагу на бразильських виконавцях, порівнюючи, що якщо у Базеля був один бразильський футболіст, то у Шахтаря – сім. Також згадує два моменти, після яких арбітр матчу Майкл Олівер не призначив пенальті у ворота гірників після перегляду VAR.

Програти Шахтарю не соромно, адже команда посідає 15 сходинку у рейтингу УЄФА, випереджаючи Наполі, Ліон, Порту та Аякс. А ще футболістам української команди платять зарплатню, про яку гравці Базеля можуть лише мріяти.

Базель без шансів проти феєрверку голів від Шахтаря

SRF

Базель програв Шахтаря з рахунком 4:1 та вибув з Ліги Європи. Червоно-сині швидко пропустили і не змогли нічого протидіяти українській атаці. Після однієї атаки бразильського штурму із Донецька, послідувала наступна.

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У другому таймі Базель також виявився не достатньо здібним. Абсолютне падіння підопічних Коллера відбулося за чверть години до кінця, коли Алан Патрік реалізував пенальті після фолу Маршана. Після четвертого голу у ворота Базеля від Додо, Рікі ван Вольфсвінкел забив втішний гол.

Таким чином, цього року європейські пригоди Базеля завершилися на стадії чвертьфіналу, а Шахтар у півфіналі зустрінеться з Інтером.

Шахтар забив на три голи більше за Базель

Neue Zürcher Zeitung

Базель явно програв чвертьфінальну битву Ліги Європи у Гельзенкірхені. Надії рухнули вже через 20 хвилин у матчі проти Шахтаря.

У своєму матеріалі швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung більше зосереджується на німецькому етапі тренерської кар’єри наставника Базеля Марселя Коллера, який раніше тренував Бохум та Кельн. Автори відзначають, що для швейцарського наставника цей матч став подорожжю у минуле, коли його команда вийшла грати на стадіоні у Гельзенкірхені.

Джерело: Blick, Neue Zürcher Zeitung, SRF, 20 minuten