Каталонська Барселона у п’ятницю, 14 серпня, проведе матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Кіке Сетьєна на стадіоні Ештадіу да Луж у Лісабоні зіграють проти мюнхенської Баварії. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Ганса-Дітер Фліка. На перемогу Баварії приймають ставки з коефіцієнтом 2.02. Успіх іспанського клубу оцінюють в 3.30. Нічийний результат зустрічі в основний час — 4.20.

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Також букмекери оцінили потенційну ймовірність проходу блаугранас та баварців до стадії 1/2 фіналу турніру. На Барселону дають коефіцієнт 2.55, тоді як на прохід Баварії до наступної стадії – 1.55.

Варто відзначити, що матчі зі стадії 1/4 фіналу турніру відбуваються у форматі одного матчу.

Це буде дванадцята зустріч команд в історії та одинадцята в рамках єврокубків. Вперше команди зустрілися у Кубку УЄФА сезону-1995/96. Тоді за підсумками двох матчів до наступного туру вийшла мюнхенська команда.