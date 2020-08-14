У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20 каталонська Барселона зустрінеться із мюнхенською Баварією. Матч відбудеться 14 серпня у Лісабоні на стадіоні Ештадіу да Луж.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та ВоляTV. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російських телеканалах Матч! ТВ і Матч! Футбол 1.

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У повторі гру можна буде подивитися 15 серпня о 06.40 та 15.00 на каналі Футбол 2, а також на Футбол 1 об 11.10.

Відзначимо, що переможець матчу визначиться за підсумками однієї зустрічі. В 1/2 фіналу він зустрінеться із англійським Манчестер Сіті або французьким Ліоном. Фінал Ліги чемпіонів-2020 запланований у Лісабоні на 23 серпня.

У попередньому раунді Барселона вибила з розіграшу італійський Наполі, а Баварія розтрощила лондонський Челсі.