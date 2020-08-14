Німецький РБ Лейпциг та іспанський Атлетіко зустрічалися в рамках чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Лісабоні на стадіоні Ештадіу да Луж та завершилася з рахунком 2:1 на користь РБ Лейпциг.

На 51 хвилині рахунок у матчі відкрив гравець РК Лейпциг Дані Ольмо, після пасу від Марселя Забитцера.

Втім на 71 хвилині гравець Атлетико Жоау Фелікс зрівняв рахунок у грі.

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Гравець РБ Лейпциг Марсель Забитцер завдав удар з краю штрафного, але пробив вище воріт.

У першому таймі гравець Атлетико Яннік Карраско отримав точний пас в штрафний, який одразу ж і пробив.

На 35 хвилині до лікарів жестами звернувся гравець РБ Лейпциг Марсель Хальстенберг. Водночас до медиків звернувся і гравець Атлетико Стефан Савич.

У другому таймі на 58 хвилині тренер Атлетіко випустив нового футболіста на поле. Замість Ектора Еррера у гру увійшов Жоау Фелікс.

Жовту карточку на 62 хвилині отримав гравець Атлетико Ренан Лоді. На 74 хвилині гри суддя Шимон Марчіняк призначив штрафний команді РБ Лейпциг.

Суддя зупинив гру після того як гравець Атлетико Маркос Льоренте забіг в офсайд.

РБ Лейпциг за вихід у фінал Ліги чемпіонів посперечається з французьким ПСЖ, який напередодні обіграв італійську Аталанту з рахунком 2:1.