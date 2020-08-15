Шостий етап Формули-1 Гран-прі Іспанії запланований на 16 серпня на трасі Каталунья неподалік від Барселони.

У п’ятницю у пілотів було дві практики. У суботу у гонщиків запланований ще один заїзд та кваліфікація. Сама гонка відбудеться у неділю.

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Подивитися пряму трансляцію гонки на трасі Каталунья можна буде у прямій трансляції на каналі Setanta Sports+, яка розпочнеться 16 серпня о 16.05 за київським часом. У записі етап можна буде подивитися 17 серпня на каналі Setanta Sport о 14.00. Також гонку транслюватиме російський телеканал Матч ТВ.

Під час першої практики найкращу швидкість продемонстрували пілоти Mercedes Валттері Боттас та Льюїс Гемілтон. Третім став Макс Ферстаппен (Red Bull). За підсумками другого вільного заїзду найкращим виявився Гемілтон. До трійки також увійшли Боттас та Ферстаппен.

Поточний сезон Формули-1 мав стартувати у березні з Гран-прі Мельбурна, але через пандемію його змістили майже на чотири місяці.

Нині відомо про 13 підтверджених етапів сезону-2020. 24 липня керівництво Формули-1 оголосило, що у поточний календар сезону додали ще три етапи Гран-прі Айфель, Гран-прі Португалії та Гран-прі Емілії-Романьї.

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