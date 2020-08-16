В Іспанії відбувся Гран-прі Формули 1, де перемогу здобув шестиразовий чемпіон Льюїс Хемілтон.

Це 88-я перемога в Гран-прі в кар’єрі пілота. Абсолютний рекорд встановив Міхаель Шумахер, він переміг у Формулі 1 91 раз.

Другу позицію зайняв Макс Ферстаппен. На третьому місці опинився Валттері Боттас.

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На четвертому і п’ятому місці опинилися Серхіо Перес і Ленс Стролла.

Під час гонки Серхіо Перес отримав п’ять штрафних секунд, це його і опустило з четвертого на п’яте місце.

Льюїс Хемілтон – британський автогонщик, пілот команди Mercedes AMG Petronas Motorsport. Шестиразовий чемпіон світу Формули-1, 2008, 2014 року, 2015-го, 2017, 2018 і 2019 років.

У своєму першому сезоні в Формулі-1 Хемілтон встановив велику кількість рекордів. На картинг він прийшов у віці восьми років, коли і почав виступати.

Нещодавно відбувся п’ятий етап Формули 1 Гран-прі 70-річчя. Тоді виграв пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен. Подіум з нідерландським гонщиком розділили два пілота Mercedes Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас.