У вівторок, 18 серпня, відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів 2019-2020, в якому зустрілися німецький РБ Лейпциг і французький ПСЖ.

Зустріч пройшла в Лісабоні на стадіоні Ештадіу да Луж і завершилася з рахунком 0:3 на користь ПСЖ.

Рахунок в матчі на 13 хвилині відкрив гравець ПСЖ Маркіньос. Вже на 42 хвилині гри другий гол забив Ді Марія, а на 56 хвилині – Хуан Бернат.

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У першому таймі жовту картку від судді отримав гравець РБ Лейпциг Конрад Лаймер. 61% ігрового часу м’яч утримує ПСЖ.

На 42 хвилині резервний арбітр показав, що до основного часу додали дві хвилини.

У другому таймі гри навіс в штрафну виконав гравець РБ Лейпциг Анхеліно.

Тепер французький ПСЖ зіграє в фіналі з переможцем пари Баварія – Ліон.