У матчі за Суперкубок України-2020 чинний чемпіон УПЛ донецький Шахтар зустрінеться із переможцем Кубка України київським Динамо. Матч відбудеться 25 серпня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 21.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

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У повторі гру можна буде подивитися 26 серпня об 11.15 на каналі Футбол 1.

Відзначимо, що це буде перша зустріч для Мірчи Луческу на чолі Динамо проти своєї колишньої команди.

Обидва клуби вісім разів ставали переможцями Суперкубка. Також у різні роки у матчі за цей трофей брали участь сімферопольська Таврія, донецький Металург, полтавська Ворскла та одеський Чорноморець.

За період незалежності України команди провели 96 очних протистоянь, в яких 37 разів фортуна була на боці гірників, а 33 рази перемогу святкували біло-сині. Ще 26 матчів завершилися нічийним рахунком.

У минулому сезоні донецька команда виграла усі чотири матчі в рамках чемпіонату України проти киян, втім Динамо виявилося сильнішим за своєї запеклих суперників у Кубку України.

Поєдинок обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі із Віталієм Романовим із Дніпра.