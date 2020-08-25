Роналдіньо вийшов на свободу після п’яти місяців арешту в Парагваї

Колишню зірку футболу Бразилії Роналдіньо відпустили у понеділок з-під арешту після п’яти місяців ув’язнення за підроблення паспорта.

Суддя Густаво Амарілья також звільнив брата Роналдіньо Роберто де Ассіса Морейру, якого також утримували протягом місяця у в’язниці та ще чотири місяці під домашнім арештом у готелі столиці Парагваю Асунсьйоні за тим самим звинуваченням.

У суді Роналдіньо прийняв умови звільнення, які передбачають виплату у розмірі $90 тис. відшкодування збитків. Його брат, який також є керівником бізнесу Роналдіньо, повинен заплатити $110 тис.

Прокурори заявили у суді, що не побачили у діях Рональдіньо загрози суспільству, але вони вважають, що екс-футболіст знав, що паспорти підроблені.

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Затримання і арешт Рональдіньо

Брати приїхали до Парагваю 4 березня, однак через два дні Рональдіньо взяли під варту після того, як слідчі здійснили рейд до їхнього готелю після виявлення фальшивих документів.

Після утримання у відділенні поліції в Асунсьоні, де Роналдіньо 21 березня відсвяткував свій 40-й день народження, двоє чоловіків перебували під домашнім арештом більше чотирьох місяців у розкішному готелі столиці після внесення застави в розмірі $1,6 млн.

Фото: Fiscalía Paraguay