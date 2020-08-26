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Факти / Спорт

Мессі обговорив з Гвардіолою свій перехід у Манчестер Сіті — ЗМІ

Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі може приєднатися до англійського Манчестер Сіті.

За інформацією Хаві Кампоса із Catalunya Radio, після розгрому від Баварії 2:8 Мессі зателефонував своєму колишньому тренеру Хосепу Гвардіоли. Аргентинець обговорив із фахівцем можливість переїзду у Манчестер.

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Також про бажання зіркового аргентинця перебратися у Сіті повідомив журналіст бразильського видання Esporte Interativo Марсело Бехлер, який живе та працює у Барселоні. Саме він у 2017 році першим сповістив щодо можливого переходу Неймара у ПСЖ.

Фаворитами у боротьбі за Мессі іспанське видання Sport.es називає французький ПСЖ та англійський Манчестер Юнайтед. Також зацікавлений у підписанні Лео міланський Інтер.

25 серпня стало відомо, що Мессі повідомив Барселону, що хоче покинути клуб. Футболіст відправив факсом керівництву каталонського клубу відповідний лист.

Мессі хоче скористатися опцією в контракті, що дозволяє розірвати угоду в односторонньому порядку після завершення сезону. З іншого боку, блаугранас не збираються відпускати аргентинця менше ніж за €700 млн. Якщо Мессі спробує розірвати угоду в односторонньому порядку, клуб готовий з ним судитися.

Джерело: Sport.es, Francesc Aguilar

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