Національна команда України з футболу взяла курс до Харкова, де розпочне підготовку до Ліги націй-2020/21. Це перший тренувальний збір для синьо-жовтих у поточному році після вимушеної перерви через коронавірус.

Делегація національної команди у складі тренерського штабу, адміністративного і медичного персоналу та 19 футболістів, котрі потрапили до розширеного списку із 37 гравців, близько опівдня вилетіли до Харкова із Борисполя.

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Окрім футболістів Динамо та Шахтаря у складі делегації був і хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який 24 серпня відгуляв у Києві власне весілля. Також до Харкова вилетів 20-річний Олександр Сирота, для якого це дебютний виклик до лав національної команди.























Збірна України вирушила до Харкова на підготовку до матчів Ліги націй / 6 фотографий

Решта збірників, котрі виступають за іноземні клуби, прибудуть у розташування команди впродовж тижня.

Таким чином, на зборі в Харкові тренерський штаб остаточно визначиться зі складом команди для участі в офіційних матчах.

До Харкова вирушили:

Воротарі : Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо);

: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо); Захисники : Сергій Кривцов, Микола Матвиенко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (Шахтар), Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Олександр Сирота (Динамо);

: Сергій Кривцов, Микола Матвиенко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (Шахтар), Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Олександр Сирота (Динамо); Півзахисники : Віктор Циганков, Микола Шапаренко (Динамо), Євген Коноплянка, Марлос, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко (Шахтар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія);

: Віктор Циганков, Микола Шапаренко (Динамо), Євген Коноплянка, Марлос, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко (Шахтар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія); Нападники: Жуніор Мораес (Шахтар), Владислав Супряга (Динамо).

Через травми на збір не поїдуть: Денис Попов, Володимир Шепелєв, Віталій Міколенко, Микита Бурда та Артем Шабанов. А Віталій Буяльський поки під питанням.

3 вересня збірна України прийме у Львові на Арені Львів команду Швейцарії, а 6 серпня зіграє на виїзді проти національної команди Іспанії на стадіоні Альфредо ді Стефано в Мадриді.

Фото: УАФ