€100 млн та три футболісти: на що готовий Манчестер Сіті заради Мессі

Манчестер Сіті розроблює план щодо купівлі футболіста каталонської Барселони Ліонеля Мессі, який повідомив свій клуб факсом, що хоче змінити прописку. Містяни розробляють варіанти придбання зіркового аргентинця, якщо гравцю не вдасться розірвати контракт із Барселоною.

Команда із Манчестера готова боротися за футболіста, навіть якщо за нього доведеться платити. В такому випадку, Сіті запропонує каталонському клубу €100 млн та трьох футболістів – Бернарду Сілву, Еріка Гарсію та Габріела Жезуса.

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Чинний володар Золотого м’яча має намір покинути Камп Ноу безкоштовно. В угоді аргентинця є пункт, за яким після завершення сезону він має право розірвати угоду в односторонньому порядку.

Втім, керівництво клубу у цьому пункті посилається на те, що відповідна умова угоди дійсна лише до 1 червня, а тому не готові відпускати Лео без €700 млн відступних.

Іспанські ЗМІ повідомляли, що після розгрому від Баварії 2:8 Мессі зателефонував своєму колишньому тренеру Хосепу Гвардіолі. Аргентинець обговорив із фахівцем можливість переїзду у Манчестер.