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Факти / Спорт

Український клуб підписав футболіста, який виступав у “чемпіонаті ЛНР”

Український футбольний клуб Полісся оголосив про підписання захисника Олексія Лобова.

Футболіст виступав за Авангард з 2017 року.

Однак ультрас клубу виступив проти підписання Лобова, бо, згідно з даними Footballfacts, він виступав за Гірник Ровеньки, Шахтар Красний Луч, Далівець Луганськ, ЦСКА НМ з “чемпіонату ЛНР” у період 2015-2016 року.

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– Звертаємося до керівництва Полісся. Ви знущаєтеся? Де ви знаходите таких гравців? Чекаємо офіційну позицію клубу, – йдеться в заяві ультрас.

Український клуб підписав футболіста, який виступав у “чемпіонаті ЛНР”

Динамо Київ підписало гравця Леха

Динамо Київ оголосило про перший трансфер за тренерства румунського наставника Мірчи Луческу.

На офіційному сайті біло-синіх повідомляється, що клуб уклав попередній контракт із лівим захисником польського Леха Володимиром Костевичем.

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