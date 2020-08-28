Український клуб підписав футболіста, який виступав у “чемпіонаті ЛНР”

Український футбольний клуб Полісся оголосив про підписання захисника Олексія Лобова.
Футболіст виступав за Авангард з 2017 року.
Однак ультрас клубу виступив проти підписання Лобова, бо, згідно з даними Footballfacts, він виступав за Гірник Ровеньки, Шахтар Красний Луч, Далівець Луганськ, ЦСКА НМ з “чемпіонату ЛНР” у період 2015-2016 року.
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– Звертаємося до керівництва Полісся. Ви знущаєтеся? Де ви знаходите таких гравців? Чекаємо офіційну позицію клубу, – йдеться в заяві ультрас.
Динамо Київ підписало гравця Леха
Динамо Київ оголосило про перший трансфер за тренерства румунського наставника Мірчи Луческу.
На офіційному сайті біло-синіх повідомляється, що клуб уклав попередній контракт із лівим захисником польського Леха Володимиром Костевичем.