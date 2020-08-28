Збірна Росії з художньої гімнастики не подала заявку для участі у чемпіонаті Європи, який має відбутися наприкінці листопада в українській столиці.

Рішення не їхати на змагання до Києва прокоментувала президент Російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова. За її словами, причиною відмови є неможливість перебування на двотижневому карантині, як того вимагає країна-господар змагань.

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Також Вінер-Усманова поскаржилася, що збірній треба оплатити наперед готель, а якщо змагання скасують вони не зможуть повернути кошти.

Втім у Федерації гімнастики України раніше заявили, що більш детальна інформація щодо формату змагань, протиепідемічних заходів безпеки та можливість проведення чемпіонату Європи із глядачами буде оприлюднена не раніше осені.

— Формат змагань залишається таким же, як планувалося спочатку, включаючи отримання олімпійських ліцензій, – заявляла у червні Федерації гімнастики України.

Турнір запланований на 26-29 листопада. У ньому візьмуть участь близько 300 спортсменок із 39 країн Європи. 146 гімнасток заявлені у дорослих змаганнях, а 138 – у юніорських.

36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики спершу мав відбутися у Києві з 21 до 24 травня, але його перенесли на осінь через пандемію.

Джерело: European Gymnastics