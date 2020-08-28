Зірка Манчестер Юнайтед заразився коронавірусом

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не візьме участь у наступних двох іграх збірної Франції в Лізі націй проти Швеції (5 вересня) і Хорватії (8 вересня) після того, як він отримав позитивний результат на коронавірус.

Про це заявив тренер збірної Франції Дідьє Дешам на прес-конференції у четвер.

– Погба мав би бути у списку гравців. На жаль для нього, вчора він пройшов тест, який сьогодні вранці виявився позитивним, – сказав Дешам.

Півзахисник Тоттенгем Хотспур Тангі Ндомбеле також не увійшов до складу збірної Франції. За даними французької спортивної газети L’Equipe, його помістили на 14-денний карантин після позитивного результату тесту на Covid-19 кілька днів тому.

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У Челсі спалах Covid-19 – ЗМІ

Англійська газета Daily Mail повідомила про те, що в лондонському Челсі спалах коронавірусу перед початком АПЛ.

У Челсі заявили, що інфікувалися декількох гравців команди, а журналісти уточнюють, що тренер лондонців Френк Лемпард не може розраховувати аж на вісім футболістів, які перебувають на самоізоляції через Covid-19.