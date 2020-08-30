Постола після бою проти Раміреса “пограбували” – Редкач

Відомий український боксер Іван Редкач вважає, що його співвітчизника Віктора Постола засудили в поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO у першій напівсередній вазі Хосе Раміреса.

За його словами, американець “не вразив своїм виступом”, але Раміресу віддали перемогу, адже він “серед улюбленців”.

– Так навіщо взагалі весь цей фарс потрібен? Для наживи і втіхи. Оцінюють за любов’ю і симпатією, – написав Редкач у соцмережі та назвав рішення суддів “пограбуванням”.

Боксер також додав, що Постол провів відмінний поєдинок.

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Як закінчився бій

Бій Рамірес – Постол, який двічі переносили, відбувся в ніч із 29 на 30 серпня у Лас-Вегасі та завершився перемогою американця за очками з рахунком: 114:114, 115:113, 116:112.

Загалом за поєдинок Раміресу нарахували 556 ударів (156 – точних), а Постолу – 668 (147 – точних).

Фото: ivan_redkach_11