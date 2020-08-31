Фанати німецького Штутгарта запустили збір коштів на трансфер Мессі

Фанати німецького футбольного клубу Штутгарта на краудфандинговій платформі GoFundMe почали збір коштів на трансфер форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі.

За мету поставили відмітку у €900 млн. Втім поки вдалося зібрати навіть 1 тис., а лише €262, на які пожертвували свої кошти 20 осіб.

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Якщо необхідну суму не вдасться зібрати вчасно або Мессі перейде за цей період до іншого клубу, то зібрані кошти переведуть до благодійної організації Viva con Agua.

Ліонель Мессі хоче покинути Барселону

25 серпня аргентинський форвард повідомив керівництво Барселони, що хоче розірвати угоду з клубом в односторонньому порядку. Відповідний пункт прописаний в угоді Мессі з клубом. Втім, Барселона не має наміру безкоштовно відпускати Ліонеля і хоче отримати за футболіста відступні у розмірі €700 млн.

Головним претендентом на футболіста називають англійський Манчестер Сіті. За інформацією іспанських ЗМІ, Мессі вже обговорив свій потенційний перехід з наставником містян Хосепом Гвардіолою.

Джерело: GoFundMe