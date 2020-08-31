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Факти / Спорт

Гемілтон побив ще один рекорд Шумахера

Британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон оновив власне досягнення за кілометрами лідирування у королівських гонках.

Шестиразовий чемпіон Формули-1 пілотував на першому місці протягом 24 297 км. Попередній рекорд належав семиразовому чемпіону світу Міхаелю Шумахеру. Його показник – 24 148 км.

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До топ-5 найкращих за цим досягненням також входять: Себастьян Феттель (18 129), Айртон Сенна (13 430) и Ален Прост (12 477).

Раніше Льюїс повторив досягнення легендарного німецького гонщика за кількістю перемог на одному етапі Гран-прі, всьоме вигравши перегони у Будапешті. Також 16 серпня, за підсумками Гран-прі Іспанії Гемілтон 156 раз у кар’єрі піднявся на подіум етапів Ф-1,  тоді як Шумахеру це вдалося 155 разів.

Ще одне досягнення Шумахера – за кількістю перемог на етапах Ф-1, а це 91, – поки нікому не вдалося перевершити.

Гемілтон переміг на Гран-прі Бельгії

30 серпня у бельгійському Спа відбувся сьомий етап Гран-прі Бельгії Формули-1 сезону-2020. Перемогу у ньому здобув Льюїс Гемілтон, який лідирував зі старту і до фінішу гонки.

Друге місце за підсумками гонки посів його партнер по команді Валттері Боттас, а третім дістався фінішу пілот Red Bull Источник: Stats F1акс Ферстаппен.

Джерело: Stats F1

Фото: Dreamstime

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