Манчестер Сіті почав готуватися до презентації Мессі

Англійський футбольний клуб Манчестер Сіті почав готуватися до можливого трансферу форварда Барселони Ліонеля Мессі.
Про це повідомив журналіст Esporte Interativo Марсело Бехлер у себе в Twitter.
Городяни попросили велику компанію надати їм архівні кадри з Мессі для підготовки відео, що супроводжує презентацію аргентинця.
Манчестер Сіті готовий заплатити за Мессі €100 млн, а самому гравцеві може виплатити €500 млн за 5 років.
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Мессі виступає за каталонський клуб з 2003 року. З командою він став десятикратним чемпіоном Іспанії і чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів.
Іспанські ЗМІ повідомляли, що після розгрому від Баварії 2:8 Мессі зателефонував своєму колишньому тренеру Хосепу Гвардіолі. Аргентинець обговорив із фахівцем можливість переїзду у Манчестер.
Джерело: Марсело Бехлер