УЄФА продовжить розводити українські та російські клуби у єврокубках

Європейський футбольний союз продовжить розводити клуби з України та Росії у всіх турнірах під егідою організації. Таким чином, клуби, котрі представляють ці дві країни, не зможуть зустрітися один з одним на стадії кваліфікації, групового етапу та ранніх матчів плей-оф.

В УЄФА заявили, що не збираються змінювати своє рішення через тривалу військово-політичну ситуацію на сході України.

— Ми звертаємо вашу увагу на рішення, яке ухвалив УЄФА у липні 2014 року, за яким українські та російські клуби не можуть стати суперниками за підсумками жеребкування. Це рішення триватиме до наступного розпорядження, – зазначили в УЄФА.

Читайте: Збірна Росії з художньої гімнастики не приїде на ЧЄ у Київ

Клуби з України та Росії, а також національні команди цих країн не зустрічаються у матчах протягом шести років. Це правило розповсюджується на Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Також збірні були розведені під час жеребкування чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Жеребкування Ліги чемпіонів

31 липня у штаб-квартирі УЄФА провели жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

З цієї стадії у боротьбу за місце у груповому етапі турніру вступає київське Динамо. Суперником підопічних Мірчи Луческу стане нідерландський АЗ Алкмаар. Матч відбудеться у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Джерело: RIA Sport