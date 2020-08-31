Український фахівець Юрій Вернидуб ухвалив рішення подати у відставку з поста головного тренера солігорського Шахтаря за власним бажанням через сімейні обставини.

Керівництво клубу прийняло відставку українського тренера і вже приступило до пошуку нового наставника для команди.

Разом з Вернидубом солігорський Шахтар покинули його помічники: Олександр Ногін, Ігор Фокін, Дмитро Кара-Мустафа та Валерій Михайленко.

Читайте: Динамо дізналося суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

За інформацією видання Meta-ratings.com.ua, Вернидуб покинув Шахтар через конфлікт з один із керівників клубу.

Нині Вернидуб та його асистенти ще перебувають у Білорусі, але планують найближчим часом повернутися в Україну.

27 серпня Шахтар Вернидуба завершив свою єврокампанію у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2020/21, поступившись у серії пенальті молдовському Сфинтул Георге. Втім, у турнірній таблиці чемпіонату Білорусі Шахтар йде на першій сходинці після 22 турів. Разом із БАТЕ із Борисова вони мають по 43 очки.

Юрій Вернидуб очолив білоруський клуб у листопаді 2019 року. До цього він протягом дев’яти років тренував луганську Зорю.

Джерело: ФК Шахтер Солигорск, Meta-ratings.com.ua