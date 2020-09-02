Батько Мессі прибув у Барселону для зустрічі з керівництвом клубу

Батько зіркового футболіста каталонської Барселони Ліонеля Мессі – Хорхе прилетів із Аргентини до Барселони, щоб обговорити з керівництвом блаугранас ситуацію з відходом його сина з клубу.

Хорхе Мессі має зустрітися із президентом каталонського клубу Хосепом Бартомеу. Вони планують обговорити розірвання контракту Ліонеля з Барселоною, в якій він провів всю свою професійну кар’єру.

— Лео буде важко залишитися у Барселоні, – сказав батько Мессі журналістам після прибуття у Каталонію.

BOMBAZO del padre de MESSI: “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”. IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

Шестиразовий володар Золотого м’яча Ліонель Мессі не планує продовжувати свою кар’єру у каталонській Барселоні. Футболіст вже повідомив про це керівництво клубу. Втім, у Барселоні надіються, що гравець змінить свою думку та приєднається до своїх партнерів по команді.

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Нині Мессі проігнорував медичний огляд команди перед стартом сезону та досі не з’явився на тренуванні.

За контрактом аргентинця, якщо він пропустить від 11 до 30 днів, то його оштрафують на суму у розмірі 25% заробітної плати. Якщо Мессі вдасться розірвати контракт із командою із Камп Ноу, то найімовірніше, що новим клубом аргентинця стане англійський Манчестер Сіті, який тренує екс-коуч Барси Хосеп Гвардіола.