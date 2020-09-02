PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Батько Мессі прибув у Барселону для зустрічі з керівництвом клубу

Батько зіркового футболіста каталонської Барселони Ліонеля Мессі – Хорхе прилетів із Аргентини до Барселони, щоб обговорити з керівництвом блаугранас ситуацію з відходом його сина з клубу.

Хорхе Мессі має зустрітися із президентом каталонського клубу Хосепом Бартомеу. Вони планують обговорити розірвання контракту Ліонеля з Барселоною, в якій він провів всю свою професійну кар’єру.

— Лео буде важко залишитися у Барселоні, – сказав батько Мессі журналістам після прибуття у Каталонію.

Шестиразовий володар Золотого м’яча Ліонель Мессі не планує продовжувати свою кар’єру у каталонській Барселоні. Футболіст вже повідомив про це керівництво клубу. Втім, у Барселоні надіються, що гравець змінить свою думку та приєднається до своїх партнерів по команді.

Читайте: Фанати німецького Штутгарта запустили збір коштів на трансфер Мессі

Нині Мессі проігнорував медичний огляд команди перед стартом сезону та досі не з’явився на тренуванні.

За контрактом аргентинця, якщо він пропустить від 11 до 30 днів, то його оштрафують на суму у розмірі 25% заробітної плати. Якщо Мессі вдасться розірвати контракт із командою із Камп Ноу, то найімовірніше, що новим клубом аргентинця стане англійський Манчестер Сіті, який тренує екс-коуч Барси Хосеп Гвардіола.

Джерело: Mundo Deportivo

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка