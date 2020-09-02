Чинний чемпіон Іспанії мадридський Реал розпочав підготовку до нового сезону-2020/21. Футболісти під керівництвом наставника команди Зінедіна Зідана зібралися на тренувальному комплексі вершкових.

У перший тренувальний день футболісти, котрі не викликані до лав своїх національних команд, провели двогодинне тренування.

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Також Реал на офіційному сайті опублікував список гравців, які доєднаються до тренувального процесу після повернення із розташування своїх збірних. У списку знайшлося місце для українського голкіпера Андрія Луніна.

Таким чином, Реал підтвердив здогадки іспанських ЗМІ, що у наступному сезоні Лунін стане дублером основного голкіпера галактикос, бельгійця Тібо Куртуа.

Повний список футболістів, які приєднають до команди після матчів Ліги націй виглядає так: Серхіо Рамос, Дані Карвахаль, Маркос Асенсіо, Серхіо Регілон, Тібо Куртуа, Еден Азар, Гарет Бейл, Лука Йович, Рафаель Варан, Ферлан Менді та Андрій Лунін.

Наприкінці липня іспанське видання Marca повідомляло, що Лунін єдиний орендований футболіст Реала, який своєю грою переконав тренерський штаб Зідана, що заслуговує на повернення до головної команди.

Другу половину сезону-2019/20 Андрій Лунін провів в оренді в Ов’єдо та допоміг команді зберегти прописку в іспанській Прімері.