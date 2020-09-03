Німеччина – Іспанія: дивитися відео і огляд матчу Ліги націй 2020/2021

В матчі першого туру Ліги націй Німеччина приймала Іспанію у німецькому Штуттгарті.

Рахунок – 1:1.

Господарі поля вийшли вперед на 52-й хвилині. Тімо Вернер отримав чудову передачу на межі штрафного майданчика, прибрав захисника, вийшов на ударну позицію і пробив у нижній лівий кут – Де Хеа не встиг зреагувати.

На закінченні додаткових хвилин Хосе Гайя забив гол та зрівняв рахунок, закривши матч з показниками 1:1.

Стартові склади команд

Німеччина: Трапп – Джан, Зюле, Рюдігер – Керер, Кроос, Гюндоган, Гозенс – Дракслер, Вернер, Сане.

Запасні: Лєно, Бауманн, Гінтер, Та, Нойхаус, Брандт, Вальдшмідт, Кох, Хаверц, Сердар.

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Іспанія: Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пау Торрес, Гайя – Руїс, Бускетс, Алькантара – Навас, Родріго, Ферран Торрес.

Запасні: Кепа, Сімон, Льоренте, Меріно, Ольмо, Морено, Ерік Гарсія, Родрі, Ансу Фаті, Оскар, Регілон.

Україна перемогла Швейцарію

Збірна України приймала команду Швейцарії у рамках першого туру групового етапу Ліги націй-2020/21 в елітному дивізіоні четвертої групи. Зустріч пройшла у Львові на Арені Львів та завершилася перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 2:1.

Тим самим Україна очолила четверту групу.