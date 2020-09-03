Англійський Манчестер Юнайтед напередодні офіційно оголосив про підписання футболіста амстердамського Аякса Донні ван де Бека. Футболіст вибрав собі №34 на футболці і розповів в інтерв’ю клубному медіа, чому це для нього важлива цифра.

Нідерландський хавбек обрав цифру 34 на честь свого колишнього партнера з Аякса Абдельхака Нурі, який тривалий час перебував у комі.