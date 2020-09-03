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Факти / Спорт

Новачок МЮ взяв ігровий номер на честь Нурі, який довго перебував у комі

Англійський Манчестер Юнайтед напередодні офіційно оголосив про підписання футболіста амстердамського Аякса Донні ван де Бека. Футболіст вибрав собі №34 на футболці і розповів в інтерв’ю клубному медіа, чому це для нього важлива цифра.

Нідерландський хавбек обрав цифру 34 на честь свого колишнього партнера з Аякса Абдельхака Нурі, який тривалий час перебував у комі.

— Це для мене важливо через мого хорошого друга Абдельхака Нурі. Ви, мабуть, знаєте історію, що у нього був серцевий напад. Я дуже близький з його сім’єю, а його брат – один з моїх ліпших друзів. Я багато з ними спілкуюся. Тому я вирішив взяти його старий номер, щоб поєднати з ним хороші спогади, – розповів Ван де Бек.

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Цікаво, що в Аяксі 23-річний гравець носив футболку з №6 ще з 2017 року, а до тих пір з №30.

Що сталося з Нурі?

Адбельхак Нурі втратив свідомість під час товариського матчу з німецьким Вердером 8 червня 2017 року. Футболіста доставили в лікарню, де у нього діагностували серцеву аритмію з безповоротними наслідками для головного мозку.

Відтоді гравець перебував у комі, з якої вийшов у березні 2020 року. 22-річний нідерландець реагує на оточення і може перебувати в інвалідному кріслі.

У березні 2020 року також стало відомо, що Аякс розірвав контракт з футболістом на тлі кризи через пандемію коронавірусу. Втім, клуб продовжував виплачувати заробітну плату гравцю до 1 липня, як і раніше.

Джерело: Manchester United

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