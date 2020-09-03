Роналду може пропустити матчі збірної у вересні через інфекцію на пальці

Форвард збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду може пропустити вересневі матчі своєї національної команди через інфекцію на нозі.

Федерація футболу Португалії повідомила, що капітан команди пропустив ранкове тренування, що відбулося 3 вересня, а напередодні працював лише у спортзалі. У Роналду в результаті дослідження виявили інфекцію на пальці правої ноги. Нині він проходить курс лікування антибіотиками.

Стан Роналду оцінюватимуть щоденно, а тому чи зіграє капітан селесао у матчах Ліги націй проти Хорватії та Швеції залишається під питанням.

5 вересня вдома португальці прийматимуть збірну Хорватії, а 8 вересня зіграють на виїзді проти шведської команди.

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Збірна Португалії є чинним переможцем першого в історії розіграшу Ліги націй сезону-2018/19.

Збірна Україна теж спробує поборотися за трофей Ліги націй, адже забезпечила собі місце в елітному дивізіоні турніру. Підопічні Андрія Шевченка потрапили в одну групу з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією. З детальним розкладом першого та другого туру ви можете ознайомитися у календарі Ліги націй-2020/21.