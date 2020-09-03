3 вересня у Львові на Арені Львів збірна України прийматиме національну команду Швейцарії в рамках першого туру групового етапу Ліги націй четвертої групи елітного дивізіону.

З футболістів, котрі перебувають у таборі синьо-жовтих, до фінальної заявки на матч не потрапили Сергій Болбат, Роман Безус, Євген Макаренко та Валерій Бондар.

Читайте: Україна — Швейцарія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй УЄФА

Це буде перший матч для синьо-жовтих у поточному році.

Заявка збірної України на матч зі Швейцарією

Воротарі : Георгій Бущан, Андрій Лунін, Андрій Пятов;

: Георгій Бущан, Андрій Лунін, Андрій Пятов; Захисники : Едуард Соболь, Ігор Пластун, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Олександр Караваєв, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик;

: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Олександр Караваєв, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик; Півзахисники : Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Марлос, Віктор Коваленко, Ігор Харатін;

: Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Марлос, Віктор Коваленко, Ігор Харатін; Нападники: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуніор Мораес.

Матч розпочнеться з хвилини мовчання в пам’ять про лікаря національної команди Ашота Худаєва, який пішов із життя 25 липня внаслідок коронавірусної хвороби. Також збірна України гратиме матч із чорними пов’язками на руках.

Підопічні Андрія Шевченка проведуть гру у жовтому комплекті форми, а швейцарці зіграють у червоному.

З календарем першого та другого турів Ліги націй-2020/21 ви можете ознайомитися у розкладі турніру.