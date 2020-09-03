Збірна України прийме збірну Швейцарії в рамках першого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 у Лізі А четвертої групи. Зустріч відбудеться у четвер, 3 вересня, у Львові на Арені Львів. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 2.31. Успіх швейцарської команди оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.20.

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На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.87, а на підопічних Владіміра Петковича — 2.35

Матч довірили судити шведській бригаді арбітрів на чолі із рефері Андреасом Екбергом. Йому асистуватимуть його співвітчизники: Мехмет Кулум та Стефан Халльберг.

Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Каспар Сьйоберг.

Цей матч стане першим для синьо-жовтих у поточному році та першим в елітному дивізіоні Ліги націй. Для команд це буде третя очна зустріч в історії. Вперше вони зустрілися в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006. Тоді основний та додатковий час команди завершили нічиєю 0:0, а у серії післяматчевих пенальті точнішими були синьо-жовті 3:0.

Вдруге команди зустрічалися у 2010 році у товариському матчі у Женеві, який теж завершився нічиєю 2:2.

Фото: УАФ