Збірна України у неділю, 6 вересня, зіграє з командою Іспанії в рамках другого туру елітного дивізіону Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 у четвертій групі. Зустріч відбудеться у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

У першому матчі у поточному році підопічні Андрія Шевченка здобули перемогу з рахунком 2:1. Гра відбулася у Львові проти національної команди Швейцарії в рамках першого туру Ліги націй. Три очки у четвертій групі далися синьо-жовтим не просто. Втім, легкої гри з елітними командами чекати не варто.

Швейцарці – це був розігрів, далі на українців чекають грізні іспанці та німці, які у першому турі розписали нічию 1:1. Особливих дивідендів у відборі на Мундіаль цей турнір не дає, але для України важливо зберегти прописку в еліті.

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У грі з іспанцями слід бути реалістами. В якій би не ідеальній формі перебувала нині Фурія Роха – вона залишається Фурією Рохою, командою топ-рівня. Хоча футбол сповнений несподіванок.

Хто судитиме матч?

Матч довірили обслуговувати французькій бригаді рефері на чолі з Бенуа Бастьєном.

37-річному арбітру допомагатимуть співвітчизники – Хішам Закрані та Фредерік Акетт. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Бенуа Мілло.

Варто відзначити, що система VAR на матчах Ліги націй не працює, тому шанувальники гри мільйонів мають бути готовими до класичного футболу з суддівськими помилками та неординарними рішеннями.

Бастьєн вже двічі обслуговував матчі за участю українських команд: у грудні 2017 року він зафіксував перемогу Шахтаря над Манчестер Сіті у Харкові з рахунком 2:1, а у серпні 2018 року він обслуговував матч Зорі та Лейпцига, який закінчився нічиєю 0:0.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїса Енріке. На перемогу Іспанії приймають ставки з коефіцієнтом 1.53. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 6.50. Нічийний результат зустрічі – 4.40.

Історія зустрічей

Всього команди провели п’ять очних зустрічей, в яких чотири рази фортуна була на боці іспанців, а один раз суперники розписали бойову нічию – 2:2. Це сталося у березні 2003 року в рамках відбору на Євро-2004. Матч-відповідь команд, який відбувся в Іспанії, завершився перемогою господарів 2:1.

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Мабуть, найвідоміше протистояння команд – це матч чемпіонату світу з футболу 2006 року, коли Іспанія розгромила дружину Блохіна 4:0.

Ще двічі жереб звів команди у відборі на Євро-2016. Тоді іспанці святкували мінімальну перемогу 1:0 в обох протистояннях.

Фото: УАФ