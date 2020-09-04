Колишнього футболіста мадридського Реала, гельзенкірхенського Шальке та збірної Німеччини Крістофа Метцельдера звинуватили у розповсюдженні дитячої порнографії.

Прокуратура завершила справу, яку розпочали рік тому. Відповідно, екс-футболісту пред’явлено звинувачення.

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Для прокуратури справа була делікатною, адже мова йшла про футбольну зірку, яку звинувачують у розповсюджені дитячого порно з маленькими дівчатками. Саме тому цю справу довірили спеціальному офісу прокуратури Дюссельдорфа.

Тепер Метцельдер постане перед судом за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

Підозра Метцельдера у розповсюдженні порнографії

У серпні 2019 року наречена Метцельда заявила на свого хлопця до поліції Гамбурга після того, як він ніби-то відправив їй кілька знімків порнографічного характеру з дітьми через додаток WhatsApp.

Поліція конфіскувала у Метцельдера телефон та комп’ютер. Слідчі згодом заявили, що після вилучення телефону Крістофа, знайшли на ньому 30 порнофайлів з дітьми.

Футбольну кар’єру гравця Метцельдер завершив у 2014 році у клубі Хальтерн. Він захищав кольори дортмундської Боруссії, мадридського Реалу та гельценкірхенського Шальке. За національну команду в його активі 47 матчів, а також срібло та бронза чемпіонатів світу.

Джерело: Focus.de