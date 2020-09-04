PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Екс-футболіста збірної Німеччини звинуватили у розповсюдженні дитячої порнографії

Колишнього футболіста мадридського Реала, гельзенкірхенського Шальке та збірної Німеччини Крістофа Метцельдера звинуватили у розповсюдженні дитячої порнографії.

Прокуратура завершила справу, яку розпочали рік тому. Відповідно, екс-футболісту пред’явлено звинувачення.

Читайте: Російського бодібілдера Крупнова затримали за підозрою у педофілії

Для прокуратури справа була делікатною, адже мова йшла про футбольну зірку, яку звинувачують у розповсюджені дитячого порно з маленькими дівчатками. Саме тому цю справу довірили спеціальному офісу прокуратури Дюссельдорфа.

Тепер Метцельдер постане перед судом за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

Підозра Метцельдера у розповсюдженні порнографії

У серпні 2019 року наречена Метцельда заявила на свого хлопця до поліції Гамбурга після того, як він ніби-то відправив їй кілька знімків порнографічного характеру з дітьми через додаток WhatsApp.

Поліція конфіскувала у Метцельдера телефон та комп’ютер. Слідчі згодом заявили, що після вилучення телефону Крістофа, знайшли на ньому 30 порнофайлів з дітьми.

Футбольну кар’єру гравця Метцельдер завершив у 2014 році у клубі Хальтерн. Він захищав кольори дортмундської Боруссії, мадридського Реалу та гельценкірхенського Шальке. За національну команду в його активі 47 матчів, а також срібло та бронза чемпіонатів світу.

Джерело: Focus.de

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка