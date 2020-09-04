Мессі передумав залишати Барселону та підготував звернення – Marca

Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі передумав залишати Камп Ноу та залишиться у клубі.

Іспанське спортивне видання Marca стверджує, що футболіст змінив свою думку за останні кілька днів. Аргентинський форвард може залишитися у складі блаугранас ще на один сезон.

Основною причиною такого рішення гравця є непохитна позиція клубу та небажання відпустити його задарма. Саме таку відповідь отримав батько Мессі від боса Барселони Хосепа Бартомеу під час зустрічі у середу.

За таким сценарієм, сторонам довелося б розривати контракту угоду за допомогою суду, але такий хід не влаштував ані Лео, ані клуб.

Також відомо, що незабаром 33-річний футболіст випустить відеозвернення, в якому оголосить про своє рішення. За інформацією Sphera Sports, ролик вже записаний.

За каталонців Ліонель виступає з 2003 року. За час виступів за блаугранас аргентинець виграв з командою десять чемпіонатів Іспанії та чотири Ліги чемпіонів. Сам гравець є шестиразовим володарем Золотого м’яча.

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Рішення покинути Камп Ноу аргентинець ухвалив після вильоту своєї команди в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від Баварії з нищівним рахунком 8:2.

Поки Мессі ігнорує тренувальний процес клубу під керівництвом Кумана. За контрактом аргентинця, якщо він пропустить від 11 до 30 днів, то його оштрафують на суму у розмірі 25% заробітної плати.

Якщо Мессі все ж вдасться розірвати контракт із командою із Камп Ноу, то найімовірніше, що новим клубом аргентинця стане англійський Манчестер Сіті, який тренує екс-коуч Барси Хосеп Гвардіола.

Джерело: Marca, Sphera Sports