4 вересня збірна Нідерландів приймала команду Польщі у рамках першого туру групового етапу Ліги націй УЄФА в першій групі елітного дивізіону.

Зустріч пройшла в Амстердамі на Йохан Кройфф Арені та завершилася 1:0 на користь господарів поля.

Перший тайм пройшов без голів. У другому гравець нідерландської команди Бергвейн граційно відкрив рахунок на 61 хвилині матчу.

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До кінця гри поляки так і не змогли зрівняти рахунок.

Стартові склади команд

Нідерланди: Аке, Бергвейн, Ван Дейк, Вейналдум, Велтман, Де Йонг, Деппа, Де Рон, Промес, Сіллессен, Хатебур.

Запасні: Бабел, Бізот, Ван де Бек, Вейндал, Де Йонг, Іхаттарен, Крул, Стротман, Схюрс, Тете, Фер.

Польща: Юзвяк, Беднарек, Берешинський, Глик, Зелінський, Кендзьора, Крихов’як, Пентек, Шиманський, Щенсний.

Запасні: Карбовник, Модер, Бохневіч, Валюкевич, Горальскі, Гросицкі, Драговський, Єджейчик, Лінетт, Милик, Рибусь, Фабьянскі.

Матчі Ліги націй-2020/21

3 вересня Іспанія виборола нічию у Німеччини під час матчу першого туру Ліги націй.

Команди зутсрілися на стадіоні у Штуттгарті (Німеччина), матч закінчився з рахунком 1:1.

Німеччина забили гол на 52-й хвилині і впевнено тримали лідерство, однак під час додаткових хвилин Іспанія зрівняла рахунок.