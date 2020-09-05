У матчі першого тури Ліги націй Португалія приймала Хорватію на стадіоні Драгау в місті Порто.

Рахунок: 4:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 41 хвилині – гол забив Жуан Канселу. Він пройшов крізь захисників і здалеку пробив по воротах. М’яч після потужного удару опинився в дев’ятці.

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Найкращі моменти 1 тайму:

На 58 хвилині другий гол забив Діогу Жота після пасу Рафаеля Геррейра.

Третій гол від команди Португалії також не забарився – на 70-й хвилині гол знову забив Жуан Канселу.

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Однак на 90+1 хвилині Хорватія таки виборола свій гол завдяки Бруно Петковичу.

На останніх хвилинах матчу Португалія не відступала і завершила гру з рахунком 4:1.

Стартові склади команд

Португалія: Лопеш – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейро – Моутіньо, Данилу, Фернандеш – Жота, Феліш, Сілва.

Хорватія: Ліваковіч – Єдвай, Ловрен, Віда, Баришич – Пашаліч, Ковачич – Брекало, Влашич, Ребич – Крамаріч.

Україна перемогла Швейцарію

Збірна України приймала команду Швейцарії у рамках першого туру групового етапу Ліги націй-2020/21 в елітному дивізіоні четвертої групи. Зустріч пройшла у Львові на Арені Львів та завершилася перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 2:1.

Тим самим Україна очолила четверту групу.